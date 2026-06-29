Venezolanos en Uruguay aspiran a enviar cuarenta toneladas en donativos al país caribeño

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Montevideo, 29 jun (EFE).- La Embajada de Venezuela en Uruguay se convirtió desde hace tres días en un centro de acopio de donativos para enviar al país caribeño, tras los terremotos que han dejado al menos 1.450 muertos y más de 3.000 heridos.

Este fin de semana, la comunidad recibió unas doce toneladas y media solo en medicamentos, implementos quirúrgicos y leche en polvo, sin contar la comida que llega a los otros 130 centros de recepción organizados a lo largo de todo Montevideo, por lo que la meta que tenían de enviar veinte toneladas en donativos escaló a cuarenta.

Con este objetivo en la mira, el jefe de la Sección Consular de la Embajada de Venezuela en Uruguay, Pedro Antonio Sassone, aseguró a EFE que estás jornadas han sido un «éxito», porque mientras se enfocan en «llegar a las cuarenta toneladas» y cerrarlas según los protocolos, «pasan cosas mágicas», como es el hecho de que una empresa privada se haya ofrecido a colaborar en el envío aéreo.

«Vamos a canalizar la posibilidad de un vuelo humanitario, lo vamos a informar a Venezuela y lo vamos a informar acá a Cancillería. Están pasando cosas grandiosas y en un momento, lo más rápido posible, vamos a lograr el envío de estas cuarenta toneladas a Venezuela», informó Sassone.

Este fin de semana la ministra uruguaya de Defensa Nacional, Sandra Lazo, informó -en su cuenta de X- que entre los insumos que el país tiene a su disposición está un avión Hércules, lo cual fue comunicado al presidente Yamandú Orsi y a las cartera de Relaciones Exteriores y Salud Pública.

A juicio de Sassone, Uruguay tiene experiencia en «tecnologías importantes», como son las plantas potabilizadoras, por lo que aspira que el país austral pueda colaborar también en ese tipo de aportes.

A la Embajada han llegado desde pañales y artículos para bebés hasta agua embotellada y artículos que no tenían previstos, como carpas y sillas de ruedas; no obstante, el foco en este momento está en los implementos quirúrgicos y la medicina.

Omar Morales, un voluntario y representante de la comunidad de venezolanos en Uruguay, sostuvo que la iniciativa surgió «de la comunidad organizada» que supo ignorar las diferencias políticas y decidió ponerse de acuerdo y ayudar.

Los equipos clasifican medicamentos y leen con cuidado las fechas de vencimiento, por todas partes se escuchan indicaciones y cuando alguien cruza la puerta cargando una carretilla con cajas selladas estallan los aplausos: «Los buenos somos más», grita uno de los voluntarios.

La tragedia no da tregua y los venezolanos despertaron la mañana de este lunes sacudidos por un nuevo sismo de magnitud 4,6 en la zona norte del país. EFE

dcf/jrg

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