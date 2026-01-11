Venezolanos esperanzados en la liberación de más presos políticos, Maduro dice que está «bien»

Los venezolanos esperaban el domingo la liberación de más presos políticos, mientras el depuesto presidente Nicolás Maduro afirmaba desafiante desde su celda en Estados Unidos que «está bien» tras ser detenido por fuerzas estadounidenses hace una semana en Venezuela.

El gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez, ha comenzado a liberar a cuentagotas a prisioneros.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el viernes que canceló una segunda oleada de ataques contra Venezuela tras la liberación de «grandes cantidades» de presos políticos en ese país.

«Venezuela ha iniciado el proceso, A LO GRANDE, de liberar a sus presos políticos. ¡Gracias!», dijo Trump en una publicación en su plataforma Truth Social la noche del sábado. «Espero que esos prisioneros recuerden la suerte que tuvieron de que Estados Unidos apareciera e hiciera lo que había que hacer», añadió.

Rodríguez, vicepresidenta durante el gobierno de Maduro, dijo que Venezuela tomaría «la vía diplomática» con Estados Unidos, mientras Trump afirmaba que está «a cargo» del país sudamericano.

Los grupos de derechos humanos estiman que hay entre 800 y 1.200 presos políticos en Venezuela.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en una operación militar nocturna el 3 de enero, que comenzó con ataques aéreos en Caracas. Fueron trasladados a la ciudad de Nueva York por fuerzas estadounidenses para ser juzgados por cargos de narcotráfico.

– Ansiedad por los prisioneros –

Para la tarde del sábado solo 21 personas habían sido liberadas, incluidas varias figuras prominentes de la oposición, según informaron grupos de derechos humanos.

Un policía arrestado en diciembre bajo cargos de traición a la patria murió el sábado bajo custodia estatal en Venezuela, denunciaron la oposición y oenegés de derechos humanos.

«El Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos denuncia la muerte bajo custodia del Estado de Edison José Torres Fernández, de 52 años de edad, ocurrida el 10 de enero de 2026 (…) 62 horas después del anuncio oficial de excarcelaciones», indicó esa organización en un mensaje en X divulgado la madrugada del domingo.

Otras organizaciones venezolanas de derechos humanos también dieron a conocer la muerte del policía.

Familiares angustiados se han apostado frente a las cárceles, esperando la prometida liberación de los presos políticos.

Las familias realizaron vigilias con velas afuera de la prisión de El Rodeo I, al este de Caracas, y en El Helicoide, una cárcel tristemente célebre administrada por los temidos servicios de inteligencia venezolanos. En sus manos portaban carteles con los nombres de sus familiares encarcelados.

«¡Justicia, justicia y libertad!», «¡todos son inocentes, ninguno delincuente!», coreaban.

A las afueras de la cárcel Rodeo I, unos 40 familiares seguían el domingo con la esperanza intacta después de tres días de zozobra.

«Nosotros no vinimos de visita, nosotros vinimos a buscarlos», dijo a la AFP Ángeles Tirado, de 33 años, que tiene cinco familiares detenidos en ese centro penitenciario.

Las visitas de familiares se mantuvieron con el mismo protocolo que cumplieron por años: llevar productos higiénicos, ingresar, los encapucharon y luego vieron a su ser querido preso a través de un vidrio.

– Mensaje de Maduro –

Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente depuesto, aseguró que su padre está «bien» en Estados Unidos, según un video publicado el sábado por un dirigente de su partido.

«Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes, que ‘nosotros estamos bien, somos unos luchadores'», expresó Maduro Guerra, conocido como «Nicolasito», al citar a su padre. «Un hombre que no pudieron vencer por ninguna vía y tuvieron que usar una fuerza desproporcionada, pero no lo vencieron. Él está fuerte», añadió.

Apenas 1.000 manifestantes, ondeando banderas y pancartas con el rostro del derrocado mandatario y de su esposa se concentraron en el oeste de Caracas y unos pocos cientos en el distrito oriental de Petare.

«Voy a marchar las veces que sea necesario hasta que Nicolás y Cilia regresen», dijo a la AFP Soledad Rodríguez, de 69 años, en la concentración en el sector popular de El Valle.

En las movilizaciones destacaron las ausencias de figuras clave del gobierno.

«No vamos a descansar ni un minuto hasta tener de vuelta al presidente», dijo en tanto Rodríguez durante una visita a una feria agrícola en Petare. «Lo vamos a rescatar, claro que sí», añadió en el acto transmitido por la TV estatal.

– Petróleo y Cuba –

Trump ordenó el sábado una protección de embargo para los ingresos derivados del petróleo venezolano en Estados Unidos.

El presidente busca «promover los objetivos de política exterior estadounidense», dijo la Casa Blanca en una ficha informativa que acompaña la orden ejecutiva.

Aunque descartó por ahora una «segunda oleada de ataques» a Venezuela, mantiene la presión con una flota naval en el Caribe, donde Estados Unidos incautó un quinto buque petrolero con crudo venezolano.

Este domingo, Trump se refirió a Cuba, aliado de Venezuela, e instó a sus autoridades a «alcanzar un acuerdo» o enfrentar consecuencias no especificadas, al tiempo que advirtió que el flujo de petróleo y dinero venezolano hacia La Habana se detendrá a partir de ahora.

«¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA: CERO!», dijo Trump en su red Truth Social. «Les sugiero encarecidamente que alcancen un acuerdo, ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE», añadió.

