Venezolanos hacen vigilia para honrar a la madre del preso político que murió en prisión

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Caracas, 22 may (EFE).- Un grupo de ciudadanos hizo una vigilia este viernes en honor a Carmen Teresa Navas, una madre de 86 años que se convirtió en símbolo de los familiares de los presos políticos en Venezuela y que falleció el pasado domingo, diez días después de que las autoridades confirmaran la muerte de su hijo Víctor Quero Navas, ocurrida diez meses atrás bajo custodia del Estado.

Los asistentes vistieron camisas blancas y encendieron velas en una plaza del este de Caracas donde se ofició una misa católica, además portaron carteles en los que se leía «que sean todos, liberen a los presos políticos», «estamos decididos a que exista libertad, justicia, memoria y respeto», así como «todavía son más de 500 presos políticos, civiles y militares, tras las rejas».

El líder campesino Carlos Azuaje dijo a EFE que la vigilia se hizo en honor a Navas, a quien quiso distinguir como la madre de todos los venezolanos, así como para exigir que se investigue a toda la cadena de mando involucrada en la custodia de Quero Navas.

Además, el activista señaló que el ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García, debe ser destituido e investigado, por la muerte del detenido, así como por el motín que se registró en abril pasado en la cárcel de Yare, en el estado Miranda (norte), en el que fallecieron cinco retenidos.

Azuaje, quien fue excarcelado en enero pasado, denunció que el Gobierno venezolano se sigue burlando de las familias al anunciar próximas liberaciones de presos políticos.

«Hace poco dijo (Jorge Rodríguez, presidente del Paramento venezolano) que entre lunes y viernes liberarían a trescientas personas y han liberado a menos de cincuenta, hoy se cumple el plazo y las madres venezolanas siguen esperando en las diferentes cárceles del país», subrayó.

El pasado 7 de mayo, el Ministerio de Servicio Penitenciario confirmó la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, luego de dieciséis meses de denuncias de su madre, Carmen Navas, sobre la desaparición de su hijo.

La cartera de Estado informó que Quero Navas estuvo recluido en la cárcel El Rodeo I desde el 3 de enero de 2025 y que había sido trasladado a un hospital el 15 de julio del mismo año, tras presentar «hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo».

Según el comunicado oficial, el detenido falleció casi diez días después por «insuficiencia respiratoria aguda secundaria y tromboembolismo pulmonar».

Decenas de ONG, partidos políticos y activistas cuestionaron que el Estado informara sobre la muerte del preso político diez meses después y la Fiscalía, presidida por el abogado vinculado al chavismo Larry Davoe, anunció una investigación penal, que ha sido respaldada por el Parlamento.

El domingo pasado Carmen Teresa Navas falleció.

Dos días antes, durante una misa en la Iglesia de la Candelaria de Caracas a la que asistieron más de doscientas personas para honrar a Quero Navas, la mujer expresó que fue la fortaleza recibida la que la ayudó a encontrar a su hijo «hasta el final». EFE

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