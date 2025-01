Venezolanos protestan en la embajada en México previo a investidura presidencial

3 minutos

Ciudad de México, 9 ene (EFE).- Un centenar de opositores venezolanos protestaron este jueves en la embajada de su país en México a un día de la investidura presidencial en Venezuela, que tanto el actual presidente, Nicolás Maduro, como el opositor Edmundo González Urrutia han prometido asumir.

La movilización en la capital mexicana, en el lujoso barrio de Polanco, sirvió para reclamar, una vez más, la victoria opositora en las elecciones del 28 de julio de 2024.

En Ciudad de México, como en otras ciudades del extranjero y de la propia Venezuela, los opositores venezolanos se manifestaron en favor de la líder opositora María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia, quienes en los días previos llamaron a sus compatriotas en el extranjero a salir a las calles.

«¡Libertad, libertad!» y «¡Edmundo presidente, Maduro delincuente!», fueron las proclamas de los manifestantes, en su mayoría de origen venezolano, quienes se apostaron frente a la sede diplomática de su país portando banderas de Venezuela.

«Maduro no puede ser presidente porque perdió las elecciones. El bravo pueblo de Venezuela escogió quien debe ser su presidente, perdieron 2 a 1 y el 85 % de las actas así lo demuestran y Maduro no lo pudo demostrar», expresó durante la protesta Emilio Alvarez Icaza, ex senador y político mexicano.

Este día se dieron concentraciones en otras capitales del mundo. Según la organización Ganó Venezuela había programadas protestas en los cinco continentes, y se exhortó a los participantes a portar una bandera de su país y vistan de amarillo, azul o rojo.

La movilización mayor se dio en la ciudad de Caracas, capital de Venezuela, encabezada por Machado, quien resaltó la supuesta victoria de González, que en los últimos días llevó a cabo una gira por varios países antes de –según ha dicho– retornar a Venezuela, de donde salió el pasado septiembre para pedir asilo en España, para asumir la Presidencia.

González Urrutia fue la figura en la concentración programada en Santo Domingo, República Dominicana, último país que visitó para recabar apoyos internacionales.

También, ocurrieron concentraciones en las principales capitales y ciudades europeas como París, Londres o Berlín, y americanas como Buenos Aires, Washington, Nueva York, Bogotá, además de Ciudad de México.

Maduro fue proclamado ganador de los comicios de julio por el organismo electoral, controlado por el oficialismo, con base en unos resultados que aún se desconocen de forma desglosada, y rechazados por gran parte de la comunidad internacional.

La oposición, que ha mostrado supuestas actas que acreditarían la derrota de Maduro, ha denunciado fraude y reivindica la victoria de González Urrutia. EFE

jmrg/gpv

(foto)