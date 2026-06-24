Venezolanos se congregan en región costera para rendir tributo a San Juan

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Caracas, 24 jun (EFE).- Cientos de venezolanos acompañaron este miércoles en el pueblo de Naiguatá, en el costero estado La Guaira, la tradicional celebración de San Juan Bautista, declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2021.

Al ritmo de los tambores, el santo sale de la iglesia del pueblo -tras celebrarse una misa- acompañado de cientos de creyentes que visten de rojo y blanco, para luego visitar diferentes casas donde hay altares que le dan la bienvenida a San Juan.

«Viene siendo importante debido a que es la herencia de nuestros padres», explicó a EFE Nicolás Mustiola, quien forma parte de los grupos que tocan los tambores en esta festividad que abarca buena parte de las costas venezolanas.

Por su parte, Irma Sarmiento, de 52 años, es una de las creyentes que recibe a San Juan en su casa desde hace unos 15 años, luego de pedirle al santo que la protegiera a ella y a su hija de un embarazo de alto riesgo.

«Como quien dice, si San Juan lo tiene, San Juan te lo da», dice Sarmiento a EFE, siendo esta una de las expresiones más populares en el país suramericano.

Para agradecerle al santo hace 15 años, Sarmiento llevó a su hija de pocos meses a la plaza de Naiguatá para su «primer recibimiento».

Sarmiento asegura que la celebración de San Juan es mágica y religiosa, al ser parte de la Iglesia católica.

«Yo digo que mientras que Dios nos de vida y salud, aquí estaremos para recibirlo a él (San Juan), con bastante amor, con bastante fervor, que creo es lo importante», añade.

Además de recibir a San Juan en su casa, Sarmiento también colabora con todos los visitantes con pequeños regalos de recuerdos, así como con refrigerios e hidratación por las altas temperaturas que se registran siempre en la zona.

De acuerdo a la UNESCO, las celebraciones en honor a San Juan en Venezuela datan del siglo XVIII, y se originaron en las comunidades afrovenezolanas esclavizadas en los dominios coloniales españoles de aquella época.

«Los adeptos a este ciclo festivo, los sanjuaneros, lo consideran un símbolo de resistencia cultural y libertad y un medio para evocar la memoria de sus antepasados esclavos», añade el organismo. EFE

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