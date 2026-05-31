Venezolanos se movilizan por comicios presidenciales y la libertad de los presos políticos

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Maracaibo (Venezuela), 30 may (EFE).- Más de un millar de venezolanos, junto con varios de los principales dirigentes opositores del país, se movilizaron este sábado en Maracaibo, capital del estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), para exigir la celebración de elecciones presidenciales y la libertad de todos los presos políticos.

Los manifestantes, la mayoría militantes de distintos partidos de oposición que vestían franelas de los colores de sus respectivas organizaciones políticas, recorrieron varias calles de un sector de la ciudad mientras exigían a gritos la convocatoria a unas elecciones libres.

La movilización estuvo encabezada por los exdiputados Juan Pablo Guanipa, Freddy Superlano, Biagio Pilieri y Andrés Velásquez, también exgobernador del estado Bolívar (sureste), quienes expresaron su respaldo a la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado.

También se encontraba el exdiputado regional Lester Toledo, quien regresó este mes a Venezuela tras una década de «exilio forzoso».

En la marcha, una persona tenía una máscara casera de un cráneo y un letrero que decía «Q.E.P.D. la revolución», en referencia al chavismo, que se denomina como tal.

Guanipa dijo que el Zulia, que ha vivido «tantas situaciones dramáticas, hoy se levanta y alza la voz» para que haya elecciones presidenciales y «lograr el cambio político que aspira el país».

A su juicio, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro en enero por parte de Estados Unidos, «no es legítima» ni «representa a nadie».

«Ella tiene que salir de una Presidencia que no le corresponde y no existe forma alguna de que ningún problema pueda ser resuelto mientras ella siga sentada donde no tiene que estar», expresó.

Sobre el proceso de negociación propuesto esta semana por la oposición mayoritaria, aseguró que «van a estar involucrados los Estados Unidos», lo que considera que permitirá que haya presión sobre el Gobierno de Rodríguez para que se generen las condiciones para unos comicios en los que, dijo, Machado será candidata.

«Estamos trabajando para que María Corina regrese lo más pronto posible y para que tengamos elecciones presidenciales lo más pronto posible», agregó.

Por su parte, Velásquez aseveró que, sin Machado, «no hay transición en Venezuela».

El exgobernador confía en que EE.UU. será «el garante de lo que se acuerde» en la negociación.

El jueves, la oposición mayoritaria y sus líderes, Machado y Edmundo González Urrutia, propusieron una negociación «seria, firme y responsable» con el Gobierno de Rodríguez y con el acompañamiento de EE.UU. para «restaurar la democracia» a través de una elección presidencial «libre, transparente y soberana».

Según un comunicado, la negociación sería liderada por Machado y tiene como objetivo crear condiciones como la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), actualmente controlado por funcionarios afines al chavismo, además de un cronograma «viable y verificable» y observación internacional.

González Urrutia, asilado en España, instó este sábado a crear las condiciones necesarias para unas presidenciales. EFE

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