Venezuela, un país que se cuenta en diálogos que no han prosperado

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Shaylim Castro Valderrama

Caracas, 30 jul (EFE).- El Gobierno venezolano y un grupo de la oposición iniciarán, este 1 de agosto, un nuevo proceso de diálogo en un país que busca reconstruirse tras décadas de crisis política, la captura del presidente Nicolás Maduro, en enero pasado, y los trágicos efectos del doble terremoto del 24 de junio, cuya cifra de víctimas mortales supera las 5.500 personas.

La iniciativa representa el noveno intento de diálogo entre ambas partes, esta vez bajo el impulso de Estados Unidos, que, sorpresivamente, encargó a la exdiputada opositora Dinorah Figuera encabezar el proceso junto al presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, con el fin de encauzar la transición venezolana.

Los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, ambos fuera del país, no participarán en el encuentro.

A continuación una cronología de los intentos de diálogo durante los últimos 12 años:

2014

10 de abril de 2014.- Con el auspicio de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Vaticano, dirigentes de la oposición, encabezados por el actual diputado Henrique Capriles, y del chavismo, liderado por el ahora presidente depuesto Nicolás Maduro, comenzaron un proceso de conversaciones en medio de una ola de protestas que pedían la salida del mandatario y que dejó 43 muertos.

El 13 de mayo de ese año la oposición se levantó de la mesa por considerar que el Gobierno no estaba cumpliendo con los compromisos adquiridos durante las conversaciones.

2016

30 de octubre de 2016.- La Unasur y el Vaticano vuelven a impulsar un proceso de diálogo en Venezuela junto al expresidente colombiano, Ernesto Samper; el de Panamá, Martín Torrijos; de República Dominicana, Leonel Fernández; y del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

Las conversaciones quedaron suspendidas en diciembre, luego de que nuevamente la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que pedía un referéndum, denunció el incumplimiento de acuerdos. La situación también coincidió con la detención de dos sobrinos de la entonces primera dama, Cilia Flores, por narcotráfico en Estados Unidos.

2017-2018

13 de septiembre de 2017.- Las partes se encuentran en unas reuniones exploratorias en Santo Domingo bajo el auspicio del presidente dominicano, Danilo Medina. La mesa de diálogo se instaló formalmente el 1 de diciembre de ese mismo año en la capital dominicana.

En esta oportunidad, las conversaciones tenían a la cabeza al opositor Julio Borges, para entonces presidente del Parlamento, y al siempre jefe del diálogo del chavismo, Jorge Rodríguez, actual líder del Parlamento; lo acompañaba su hermana y ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Los encuentro además contaron con la mediación de México, Chile, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y el beneplácito de la ONU. Se negociaban elecciones, pero en febrero de 2018 la oposición abandonó la mesa alegando que no se garantizaban las condiciones.

2019

8 de julio de 2019.- Con el auspicio de Noruega, comienza una negociación en la isla de Barbados, entre una delegación liderada por Jorge Rodríguez y el entonces presidente del Parlamento, el opositor Juan Guaidó. En septiembre, se suspende por la falta de avances hacia la convocatoria para unas nuevas elecciones presidenciales, luego de los cuestionamientos a la reelección de Maduro un año antes.

16 de septiembre de 2019.- El Gobierno de Venezuela hizo, sin acompañamiento extranjero, su propio proceso de diálogo con partidos opositores de menor representación y que no eran respaldados por la mayor coalición de la oposición.

2021

13 de agosto de 2021.- Noruega intenta impulsar nuevamente el diálogo suspendido en 2021, pero esta vez en México. La oposición buscaba garantías electorales para las regionales y municipales, mientras que el chavismo quería el levantamiento de sanciones.

La negociación se suspendió cuando el empresario colombiano y supuesto testaferro de Maduro, Alex Saab, fue extraditado a Estados Unidos, acusado de blanqueo de capitales, luego de ser detenido en Cabo Verde. El Gobierno pedía que se le incluyera en la mesa.

2022

26 de noviembre de 2022- Se reinicia el diálogo en México. Estados Unidos saludó la negociación autorizando a la petrolera Chevron Corporation a reanudar operaciones limitadas en Venezuela. En diciembre, Maduro arremetió contra la oposición y aseguró que no celebrarían elecciones libres sin el retiro de sanciones.

2023-2024

17 de octubre de 2023.- Las partes vuelven a Barbados, acompañadas de Noruega y se sientan las bases para las presidenciales de 2024.

En enero de 2024, Maduro dijo que los acuerdos estaban «heridos de muerte» tras denunciar supuestos planes de magnicidio contra él. La oposición dijo que el pacto fue violado con la inhabilitación política contra candidatos opositores entre ellos María Corina Machado, quien no participó en las conversaciones.

scv/bam/fpa