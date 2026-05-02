Venezuela acudirá a la CIJ ante disputa con Guyana sin reconocer la decisión del organismo

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Caracas, 2 may (EFE).- El Gobierno de Venezuela informó este sábado que participará en las audiencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la disputa territorial con Guyana por la región del Esequibo, pero subrayó que solo es para «mostrar ante el mundo la verdad» y ratificó que no reconocerá la jurisdicción de este organismo ni sus decisiones.

«Venezuela acude a estas audiencias sólo para mostrar ante el mundo la verdad sobre los derechos que desde su nacimiento le corresponden sobre el territorio de la Guayana Esequiba», afirmó el Gobierno en un comunicado publicado en Telegram por el canciller, Yván Gil. EFE

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