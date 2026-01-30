Venezuela acuerda con España desarrollar «relaciones bilaterales equilibradas»

Caracas, 30 ene (EFE).- Venezuela y España acordaron desarrollar una agenda de trabajo conjunta y unas «relaciones bilaterales equilibradas», informó este viernes el canciller del país suramericano, Yván Gil, tras una reunión con el embajador español en Caracas, Álvaro Albacete.

«Hemos sostenido una reunión con el embajador de España en Venezuela, Álvaro Albacete, en la que hemos acordado desarrollar una agenda de trabajo conjunta entre nuestros países», dijo el ministro de Exteriores en redes sociales.

Durante el encuentro, del que compartió fotografías, reafirmaron la disposición de sus países a «establecer relaciones bilaterales equilibradas, fundamentadas en el respeto al derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos», agregó el funcionario chavista, sin dar detalles de lo conversado.

El pasado 9 de enero, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, su «valiente postura» al condenar el ataque de Estados Unidos al país suramericano, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Ese mismo día, Sánchez informó de la conversación con Rodríguez, pero también con el líder opositor Edmundo González Urrutia, quien reclama la Presidencia venezolana, para trasladarles el apoyo de España a una «transición pacífica, dialogada y democrática, liderada por los propios» ciudadanos del país caribeño.

Este jueves, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reiteró el apoyo a una solución de la situación política en Venezuela basada en el diálogo entre el Gobierno y la oposición y aseguró que «no ve discrepancias» dentro de la Unión Europea (UE) con la posición española. EFE

