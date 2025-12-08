Venezuela acusa a la CPI de guardar silencio sobre «masacres» en el Caribe y el Pacífico

1 minuto

Caracas, 8 dic (EFE).- El titular de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó este lunes a la Corte Penal Internacional (CPI) de guardar silencio sobre las «masacres» en el Caribe y en el Pacífico oriental, en referencia a los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones que supuestamente llevaban drogas, en los que han muerto más de 80 personas.

El ministro dijo que la CPI «no ha abierto la boca» para pronunciarse sobre «los asesinatos contra personas que las acusan de delitos que nadie se los ha demostrado», a la vez que dijo que a la corte «la utiliza el imperialismo», como suele referirse a Estados Unidos, para «perseguir pueblos». EFE

csm/rbc/psh

(vídeo)