Venezuela acusa a la CPI de guardar silencio sobre «masacres» en el Caribe y el Pacífico

Caracas, 8 dic (EFE).- El titular de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó este lunes a la Corte Penal Internacional (CPI) de guardar silencio sobre las que el chavista tachó de «masacres» en el Caribe y en el Pacífico oriental, en referencia a los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones que supuestamente llevaban drogas, en los que han muerto más de 80 personas.

El ministro expresó que la CPI «no ha abierto la boca» para pronunciarse sobre «los asesinatos contra personas que las acusan de delitos que nadie se los ha demostrado», a la vez que dijo que a la corte «la utiliza el imperialismo», como Cabello suele referirse a EE.UU., para «perseguir pueblos». EFE

