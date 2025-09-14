The Swiss voice in the world since 1935

Venezuela advierte a Guyana y Trinidad que si se prestan para ataque «recibirán respuesta»

Caracas, 14 sep (EFE). El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino López, advirtió este domingo a Guyana y a Trinidad y Tobago que si desde esos territorios llegaran a atacar a Venezuela «recibirán una respuesta» que consideró «en legítima defensa», en un contexto en el que el Ejecutivo de Nicolás Maduro ha denunciado como una «amenaza» contra su nación el despliegue naval que Estados Unidos mantiene en el mar Caribe.

«Yo les digo a estos Gobiernos, a quienes les enviaron redactado un comunicado desde Estados Unidos (…), que se han prestado para el juego, les digo: si nos llegan a atacar desde su territorio, ustedes también recibirán una respuesta y eso en legítima defensa», manifestó Padrino en un video compartido en su canal de Telegram.EFE

