Venezuela afirma que «piratería estatal» de EE.UU. es una amenaza contra seguridad global

1 minuto

Caracas, 22 dic (EFE).- Venezuela afirmó que Estados Unidos comete «piratería estatal» y «una amenaza directa al orden jurídico internacional y la seguridad global» al bloquear e incautar buques petroleros sancionados que viajan desde y hacia el país suramericano, de acuerdo con una carta del presidente Nicolás Maduro leída este lunes por su canciller, Yván Gil, en una transmisión del canal estatal VTV.EFE

ls/bam/eav

(video)