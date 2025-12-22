The Swiss voice in the world since 1935
Venezuela afirma que «piratería estatal» de EE.UU. es una amenaza contra seguridad global

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Caracas, 22 dic (EFE).- Venezuela afirmó que Estados Unidos comete «piratería estatal» y «una amenaza directa al orden jurídico internacional y la seguridad global» al bloquear e incautar buques petroleros sancionados que viajan desde y hacia el país suramericano, de acuerdo con una carta del presidente Nicolás Maduro leída este lunes por su canciller, Yván Gil, en una transmisión del canal estatal VTV.EFE

