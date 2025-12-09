The Swiss voice in the world since 1935
Venezuela afirma que su determinación de luchar por la libertad está reforzada «con armas»

Caracas, 9 dic (EFE).- El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró este martes que la determinación de luchar por la libertad del país suramericano, en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, está reforzada «con armas».

«Tenemos la determinación de pelear, de luchar, de batallar por nuestra libertad, es una determinación, no nueva, de siempre, pero está reforzada hoy y está reforzada con armas, y con conciencia moral, republicana y libertaria», dijo el funcionario en un acto por los 201 años de la Batalla de Ayacucho.EFE

