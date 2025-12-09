Venezuela afirma que su determinación de luchar por la libertad está reforzada «con armas»

Caracas, 9 dic (EFE).- El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró este martes que la determinación de luchar por la libertad del país suramericano, en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, está reforzada «con armas».

«Tenemos la determinación de pelear, de luchar, de batallar por nuestra libertad, es una determinación, no nueva, de siempre, pero está reforzada hoy y está reforzada con armas, y con conciencia moral, republicana y libertaria», dijo el funcionario en un acto por los 201 años de la Batalla de Ayacucho.

Padrino López sostuvo que era necesario ese acto para recordar que la idea de patria e independencia está «vigente como nunca».

«Nunca antes habíamos estado tan unidos y tan cohesionados en esa idea», añadió.

El titular de Defensa aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha respondido «dignamente» ante las «amenazas» de Estados Unidos que mantiene un despliegue militar en el Caribe, con el argumento de combatir el narcotráfico pero que Caracas considera se trata de un plan para cambiar de Gobierno.

Además, indicó que la FANB tiene un plan rector que es pertinente con esta «nueva agresión militar y multiforme del imperialismo norteamericano».

Este martes, el jefe negociador del Gobierno de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, dijo que «con absoluta certeza» Venezuela se defenderá y luchará ante una eventual agresión por tierra, cielo o mar en el contexto de tensiones con Estados Unidos.

«Somos gente de paz, pero tengan la certeza de que llegado el caso de que una agresión ose entrar a territorio sagrado de Venezuela, o a nuestro cielo sagrado, o nuestros mares y ríos sagrados, tengan la absoluta certeza de que vamos a luchar», expresó Rodríguez al intervenir en la Asamblea de los Pueblos, inaugurada este martes en Caracas y transmitida por el canal estatal VTV.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista publicada este martes que Maduro tiene los días «contados» y no descartó una posible invasión terrestre al país caribeño.

«Sus días están contados», declaró Trump en una conversación con Politico, tras ser consultado sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para sacar a Maduro del poder.

El gobernante evitó responder cuando la periodista Dasha Burns le preguntó si podía descartarse una intervención terrestre con tropas estadounidenses desplegadas en territorio venezolano.

«No quiero confirmarlo ni descartarlo. No quiero hablar de eso. ¿Por qué hablaría de eso con Politico, una publicación tan hostil conmigo?», señaló.

Trump ha reiterado además en varias ocasiones que «pronto» comenzarán los ataques contra el narcotráfico dentro del territorio venezolano.

A pesar de la tensión, Trump y Maduro mantuvieron en noviembre una conversación telefónica que, según fuentes consultadas por The Washington Post, fue cordial.EFE

