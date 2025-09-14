Venezuela agradece a Cuba por rechazar «acto hostil» de EEUU contra «embarcación pesquera»

The Swiss voice in the world since 1935

Caracas, 14 sep (EFE).- El Gobierno de Venezuela expresó este domingo su agradecimiento a Cuba por respaldar su denuncia contra lo que calificó como un «acto hostil» de Estados Unidos, tras la detención «ilegal» de una embarcación con «nueve pescadores» venezolanos por parte de la Armada estadounidense.

En su canal de Telegram, el canciller venezolano, Yván Gil, agradeció el pronunciamiento de su homólogo de Cuba, Bruno Rodríguez, quien condenó el «ilegal asalto» de EE.UU. y afirmó que es una «violación del Derecho Internacional» que, además, «constituye una peligrosa provocación que amenaza la paz de América Latina y el Caribe».

Al respecto, Gil reiteró que «este asalto» representa «una violación» a la soberanía de su país, ya que, asegura, la embarcación fue retenida cuando realizaba labores de pesca en la «Zona Económica Exclusiva venezolana».

Por su parte, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó este domingo de «cobarde y peligrosa provocación» el «asalto» de Estados Unidos contra la embarcación venezolana.

Este sábado, el Gobierno de Venezuela aseguró que el pasado vienes un «destructor» de Estados Unidos abordó de manera «ilegal» y ocupó durante «ocho horas» la embarcación venezolana con la intención de justificar «una escalada bélica» en el Caribe.

Estados Unidos mantiene desplegados, cerca de las costas venezolanas, ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero el Ejecutivo de Nicolás Maduro considera esto como un intento de propiciar un «cambio de régimen» en el país suramericano.

El Gobierno de Donald Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por EE.UU. como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, que ha sido motivo de la movilización militar en el Caribe y del aumento a 50 millones de dólares de la recompensa por información que permita la captura del líder chavista.EFE

