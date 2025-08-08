Venezuela agradece a tres países por su solidaridad con Maduro tras recompensa de EE.UU.

Caracas, 8 ago (EFE).- El Gobierno de Venezuela agradeció este viernes a Cuba, Nicaragua e Irán por manifestar su solidaridad al presidente venezolano, Nicolás Maduro, luego de que EE.UU. ofreciera una recompensa de 50 millones de dólares a cambio de información que conduzca al arresto del líder chavista, una cifra que duplica la ofrecida el pasado enero.

A través de su canal de Telegram, el canciller venezolano, Yván Gil, celebró el pronunciamiento del mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, quien dijo en la misma red social que el Gobierno de Estados Unidos se «presenta como ‘juez global’ para justificar sus ilegales y unilaterales medidas contra Venezuela y su legítimo presidente Nicolás Maduro».

Gil también valoró el «solidario mensaje» enviado por los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes respaldaron a Maduro y manifestaron en un comunicado: «Ningún imperio nos doblega, porque ni nos vendemos, ni nos rendimos. ¡Jamás!».

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní afirmó que la «ofensiva acción de EE. UU.» contra Maduro constituye una «clara manifestación de la creciente adicción de los encargados de la política estadounidense a un unilateralismo agresivo y a métodos coercitivos para avanzar objetivos ilegítimos en la política exterior», un mensaje que el Gobierno de Venezuela agradeció.

Entretanto, los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) rechazaron en un comunicado las acusaciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien anunció la recompensa y acusó a Maduro de utilizar «organizaciones terroristas extranjeras como Sinaloa y el Cartel de los Soles para introducir drogas letales y violencia» en el país norteamericano.

La ALBA consideró la declaración de Bondi como «una artimaña desgastada» y una «agresión mitómana» con el «propósito» de «alimentar una matriz errada y errática» sobre Venezuela.

«Este grotesco espectáculo mediático no hace más que intentar ocultar la propia realidad interna de Estados Unidos: desigualdad extrema, racismo estructural y abandono sistemático de su población más vulnerable», afirmó el bloque, integrado por Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Granada, Dominica y Santa Lucía.

Este viernes, el partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) afirmó que «la Justicia alcanza incluso a quienes se creyeron impunes», tras mencionar la recompensa de Estados Unidos por Maduro.

Por su parte, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, en nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), rechazó «categóricamente las bufonescas declaraciones» de Bondi y aseguró que la fiscal estadounidense está «secuestrada» por el Partido Republicano y «hace lo que el Gobierno» de Donald Trump «le diga». EFE

