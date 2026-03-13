Venezuela amplía un convenio gasífero con Repsol y Eni

afp_tickers

2 minutos

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó este jueves un convenio con la española Repsol y la Italiana Eni para ampliar un proyecto gasífero en el que ambas empresas participan desde 2009.

El acuerdo será amparado por la reforma petrolera que Delcy Rodríguez impulsó bajo presión de Estados Unidos después de la caída de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense el 3 de enero.

La reforma abre las puertas al capital privado y reduce el control oficial de la industria desde su estatización en 1976, y que fue ampliado bajo el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez.

El acuerdo con Repsol y Eni «no solamente garantiza el abastecimiento de gas a nuestro país para el desarrollo nacional, para el consumo doméstico, sino que también va a permitir ampliación para la exportación», explicó Rodríguez sin mencionar detalles de producción o inversión.

«Cuenten con Venezuela para seguir abundando en proyectos futuros y que se traduzcan en beneficios compartidos para nuestros países», agregó la mandataria desde Caracas en un acto transmitido por la televisora estatal.

El convenio será ejecutado por la empresa Cardón IV, con participación de Repsol, Eni y la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

La compañía opera en el enorme yacimiento gasífero de Perla, ubicado en el Golfo de Venezuela, uno de los más grandes de la región con una capacidad estimada de 580 millones de pies cúbicos de gas al día, según datos de Repsol.

La semana pasada Venezuela firmó otro convenio convenio con la británica Shell.

Venezuela es un país fundamentalmente petrolero al contar con las reservas comprobadas de crudo más grandes del mundo, pero también quiere robustecer su producción de gas.

La industria energética venezolana está restringida por un embargo de Estados Unidos desde 2019, pero en las últimas semanas el Tesoro emitió licencias a las multinacionales Shell, Maurel&Prom, Repsol, Eni, BP y Chevron para operar en Venezuela.

En paralelo los secretarios estadounidenses de Interior, Doug Burgum, y de Energía, Chris Wright, han visitado Venezuela para impulsar la reapertura energética del país.

El Parlamento trabaja además en la aprobación de una nueva ley de minas afín a capitales privados.

bc/pgf/vel