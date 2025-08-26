The Swiss voice in the world since 1935

Venezuela anuncia despliegue de buques en aguas del Caribe para combatir el narcotráfico

Caracas, 26 ago (EFE).- El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, anunció este martes el despliegue de buques de «mayor porte» en aguas territoriales del Caribe para combatir el narcotráfico, como parte de un refuerzo de la ‘Operación Relámpago del Catatumbo’, que prevé el desplazamiento de militares a regiones fronterizas con Colombia.

«Aquí vamos a tener también un despliegue importante con drones con distintas misiones, puntos de atención ciudadana, puntos de exploración y vigilancia, puntos o recorridos fluviales con la Infantería de Marina por todos los ríos (…) patrullas navales en el Lago de Maracaibo, patrullas navales en el Golfo de Venezuela y buques de mayor porte, más arriba al norte, en nuestras aguas territoriales», señaló el titular de Defensa en un video publicado en Instagram.

Padrino López indicó que el refuerzo de este operativo de seguridad, que empezó en enero de este año, se da ante la activación de una zona binacional «de desarrollo y paz» entre Venezuela y Colombia.

«Esto es una planificación muy rápida, ya que conocemos el territorio, conocemos las condiciones geográficas y conocemos las condiciones y las características de los grupos terroristas, armados, narcotraficantes que operan en la frontera y que pretende pasarse a territorio venezolano», añadió.

Además, dijo que habrá un despliegue de medios aéreos, helicópteros, medios de escucha, vigilancia, inteligencia y exploración.

El titular de Defensa indicó que habrá un reforzamiento de vigilancia con unos 15.000 militares en 851 kilómetros de los 2.219 kilómetros de línea fronteriza que comparten Venezuela y Colombia.

El sábado, Padrino López negó que en el país caribeño existan campamentos de grupos armados colombianos, luego de que el director de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole, acusara recientemente a Caracas de colaborar con guerrillas de la nación andina en supuestas operaciones de narcotráfico.

Padrino afirmó, en un discurso televisado con motivo del inicio de una jornada de alistamiento de milicianos, que en su país «no hay campamentos de ningún tipo de grupos terroristas», de estos «tradicionales que se han dividido», sin hacer referencia a ninguno en específico.

Las acciones de Caracas tienen lugar en medio de las tensiones con EE.UU., ante las maniobras planteadas por ese país en aguas del Caribe, cercanas a Venezuela, para combatir el narcotráfico. EFE

