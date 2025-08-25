The Swiss voice in the world since 1935

Venezuela anuncia el despliegue de 15.000 efectivos en estados fronterizos con Colombia

Caracas, 25 ago (EFE).- El ministro venezolano de Interior, Diosdado Cabello, anunció este lunes un despliegue de 15.000 efectivos en los estados Zulia y Táchira (oeste), ambos fronterizos con Colombia, para, dijo, asegurar la paz en el territorio y combatir grupos delictivos.

En una rueda de prensa que fue transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello afirmó que el operativo se enmarca en la creación de la «Zona de Paz N.°1», la cual, precisó, abarcará ambas regiones fronterizas.

«El presidente ha ordenado un refuerzo operacional (…) y ha ordenado, en una primera fase, un despliegue de 15.000 hombres y mujeres en todo el lado venezolano, de refuerzo sobre los que ya tenemos», indicó el titular de Interior, sin precisar el número de efectivos que cubren el sector regularmente.

Asimismo, destacó que el «refuerzo especial» también contempla, entre otras cosas, el uso de la aviación, de drones y un «despliegue fluvial» para garantizar «el resguardo» limítrofe.

En ese sentido, instó a que las autoridades del lado colombiano, con quienes afirmó tener buena relación, «hagan lo propio» para «asegurar la paz en todo el eje» y «desalojar a quien quiera radicarse para cometer delito en la zona de la frontera».

«Este anuncio, sin duda, redundará en la paz y la seguridad de la zona», subrayó.

Este sábado, el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, negó que en su país existan campamentos de grupos armados colombianos, después de que el director de la Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA), Terry Cole, acusara recientemente a Caracas de colaborar con guerrillas de la nación andina en supuestas operaciones de narcotráfico.

Padrino indicó, en un discurso televisado con motivo del inicio de una jornada de alistamiento de milicianos, que en su país «no hay campamentos de ningún tipo de grupos terroristas», de estos «tradicionales que se han dividido», sin hacer referencia a ninguno en específico.

La noche de este domingo, Maduro, ascendió a general de división en «reserva activa» al embajador de su país ante Colombia, Carlos Martínez.

Las acciones de Caracas tienen lugar en medio de las tensiones con EE.UU., ante las maniobras planteadas por ese país en aguas del Caribe, cercanas a Venezuela, para combatir el narcotráfico.EFE

