Venezuela anuncia haber retomado sus sedes diplomáticas en EE.UU.

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Washington, 28 mar (EFE).- El Gobierno venezolano retomó el control de sus sedes diplomáticas en Estados Unidos, según anunciaron este sábado un grupo de funcionarios enviados por la presidenta encargada Delcy Rodríguez en visita oficial a Washington.

El encargado de Negocios de Venezuela para EE.UU., Félix Plasencia, aseguró en una publicación en la plataforma X que su gobierno «recuperó» los edificios consulares venezolanos y que estos serán «rehabilitados» para ponerlos al servicio de «todos los venezolanos». EFE

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