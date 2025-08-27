Venezuela anuncia más de 1.000 puntos de alistamiento en jornada contra «agresión» de EEUU

3 minutos

Caracas, 27 ago (EFE).- El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, informó este miércoles que habrá «más de 1.000 puntos» en las nuevas jornadas de alistamiento de milicianos, convocadas por el presidente Nicolás Maduro para el viernes y sábado próximos, a fin de seguir con el registro que comenzó el fin de semana pasado frente a lo que Caracas denuncia como «la agresión» de EE.UU.

«Nos vamos a organizar en más de 1.000 puntos. Ya el nivel de organización esta vez es mucho mayor», dijo Padrino en declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), junto con otras autoridades del Ejecutivo y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

El funcionario aseguró que en las próximas horas serán difundidos los espacios que se dispondrán para las nuevas inscripciones en la Milicia Nacional Bolivariana (MNB), un cuerpo defensivo compuesto por civiles voluntarios que fue creado en 2009 por el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013).

«Allí vamos a estar, en plazas principales, en plazas Bolívar, en otros espacios emblemáticos», dijo Padrino, quien aseguró que, de esa manera, el pueblo venezolano le dirá «no» al «imperialismo, no a la mentira, no a la manipulación, no a la agresión militar» y «no al intervencionismo».

El pasado lunes, Maduro anunció una nueva convocatoria de alistamiento de milicianos, tras asegurar que el pasado fin de semana los centros de registro fueron «desbordados» por la «presencia masiva» de ciudadanos.

El mandatario convocó la primera jornada de registro como parte, dijó, del ‘Plan Nacional de Soberanía y Paz’, activado tras el anuncio de EE.UU. de un posible despliegue de buques cerca de Venezuela en el marco de sus acciones contra el narcotráfico.

Este martes, el ministro de Defensa informó de un despliegue de buques de «mayor porte» en aguas territoriales del Caribe para combatir el tráfico de sustancias, poco después de que el Ejecutivo denunciara un «despliegue de unidades militares e incluso armas nucleares» por parte de EE.UU.

El Gobierno de Maduro, a través de su misión permanente ante la ONU, alertó este mismo martes de que EE.UU. planea enviar «un crucero lanzamisiles» y «un submarino nuclear de ataque rápido» a las costas venezolanas la próxima semana, entre otros «buques de guerra», como parte, señaló, de las «acciones hostiles» del Gobierno de Donald Trump.

Esto, según Venezuela, representa «una grave amenaza a la paz y la seguridad regionales», así como una violación del Tratado de Tlatelolco de 1967, que declaró a América Latina y el Caribe como zonas libres de armas nucleares.EFE

