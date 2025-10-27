Venezuela anuncia manifestaciones en rechazo al despliegue de EE.UU. en Trinidad y Tobago

Caracas, 27 oct (EFE).- El Gobierno de Venezuela anunció este lunes una serie de manifestaciones en rechazo a los ejercicios militares en Trinidad y Tobago por parte de Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval en el Caribe, cerca de las aguas del país sudamericano, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Nicolás Maduro considera una «amenaza».

En una rueda de prensa del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el secretario general de esta formación, Diosdado Cabello, indicó que las movilizaciones iniciaron hoy en Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta y Delta Amacuro -todos estados costeros- y se mantendrán «hasta que sea necesario».

Cabello subrayó que Estados Unidos y Trinidad y Tobago han «decidido hacer unos ejercicios supuestamente militares muy cerca del territorio venezolano» que, a su juicio, constituyen una «provocación» contra Venezuela.

«Es un agresión, sin duda, los ejercicios que están haciendo en conjunto con Trinidad para una provocación», afirmó el funcionario.

Asimismo, como se informó el domingo, mencionó la captura de personas supuestamente vinculadas a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, quienes informaron, según Cabello, sobre una operación de «falsa bandera» contra uno de los buques implicados en el ejercicio militar en Trinidad y Tobago con el propósito, añadió, de responsabilizar a Venezuela.

El también ministro de Interior señaló que este lunes se le informó sobre la captura de tres personas «en otro sitio», sin precisar cuál, con «manuales de ejecución de la CIA».

«Ellos llegan y borran de su teléfono… Porque ellos creen que borrando su teléfono ya se desaparece todo. Esos teléfonos hablan (…). Lo que hemos encontrado es oro puro: CIA, vinculado a sectores de esos que odian a Venezuela», dijo Cabello sin dar más detalles.

Más temprano, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, decidió prestar su territorio para un plan de guerra contra Venezuela.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Extranjeros de la isla caribeña negó que los ejercicios militares que realiza estos días la Armada estadounidense en su territorio contra el narcotráfico en el mar Caribe sean, además, para provocar hostilidades contra Venezuela.

Además del destructor estadounidense USS Gravely, que llegó a Trinidad el pasado domingo, se espera la llegada de la Unidad Expedicionaria 22 del Cuerpo de Infantería de Marina estadounidense a la isla.

Maduro ve este despliegue militar como un intento de sacarlo del poder para apropiarse de las riquezas del país, como el petróleo y el gas.EFE

