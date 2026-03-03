Venezuela anuncia nuevos contratos de venta de petróleo para el mercado de Estados Unidos

1 minuto

Caracas, 3 mar (EFE).- Venezuela suscribió nuevos contratos de venta de petróleo y derivados para su comercialización en Estados Unidos, informó este lunes la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), semanas después de que ambos países sellaron un acuerdo energético a largo plazo.

«PDVSA ha suscrito contratos de suministro con las empresas comercializadoras de petróleo y derivados destinados al mercado de los Estados Unidos», informó la estatal sin identificar las empresas ni ofrecer más detalles de los contratos, en un comunicado publicado en su cuenta de Telegram. EFE

