Venezuela anuncia que EEUU suspende el vuelo de deportación previsto para este viernes

1 minuto

Caracas, 11 dic (EFE).- El Gobierno venezolano anunció este jueves que Estados Unidos decidió suspender de manera «unilateral» el vuelo de deportación de ciudadanos venezolanos que estaba previsto para el viernes.

A pesar de que las autoridades estadounidenses han advertido de un supuesto riesgo de sobrevolar Venezuela por el despliegue militar de Washington cerca de sus costas, lo que ha provocado la cancelación masiva de conexiones internacionales desde y hacia Caracas, los vuelos de deportación desde Estados Unidos hacia Venezuela se habían mantenido con regularidad hasta el momento.

mrs/lb