The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Venezuela anuncia que EEUU suspende el vuelo de deportación previsto para este viernes

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Caracas, 11 dic (EFE).- El Gobierno venezolano anunció este jueves que Estados Unidos decidió suspender de manera «unilateral» el vuelo de deportación de ciudadanos venezolanos que estaba previsto para el viernes.

A pesar de que las autoridades estadounidenses han advertido de un supuesto riesgo de sobrevolar Venezuela por el despliegue militar de Washington cerca de sus costas, lo que ha provocado la cancelación masiva de conexiones internacionales desde y hacia Caracas, los vuelos de deportación desde Estados Unidos hacia Venezuela se habían mantenido con regularidad hasta el momento.

mrs/lb

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR