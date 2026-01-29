Venezuela anuncia que en las «próximas horas» se hará la primera exportación de gas

2 minutos

Caracas, 29 ene (EFE).- El Gobierno de Venezuela anunció este jueves que en las «próximas horas» se hará la primera exportación de gas, tras haber informado hace dos semanas que suscribió un acuerdo de comercialización, sin profundizar en detalles.

«Ya el barco está en Venezuela y lo veremos partir en las próximas horas y yo compartiré ese video con nuestro pueblo», indicó la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, en una marcha de los trabajadores petroleros en Caracas, luego de que el Parlamento aprobara la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

La líder chavista aseguró que esta primera exportación hará sentir «muy orgullosos» a todos los venezolanos.

Rodríguez no ofreció mayores detalles sobre esta comercialización ni a qué país se enviará el gas.

El pasado 16 de enero, la funcionaria anunció que firmó un contrato para que Venezuela exporte por primera vez en su historia gas licuado de petróleo.

La mandataria encargada no especificó entonces la duración del convenio ni reveló con quién fue firmado.

Venezuela venía anunciando desde hace meses que se encontraba gestionando el proceso para la exportación de gas, aun en medio de las sanciones que Estados Unidos impuso a la industria petrolera en 2019.

Este jueves, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela aprobó por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, impulsada por Rodríguez, para incentivar la inversión privada y extranjera en el sector petrolero, en momentos en el que el presidente de EE.UU., Donald Trump, apuesta por revitalizar las infraestructuras en este país.

Tras los cambios aprobados en la sesión parlamentaria, se abren espacios para la participación privada en actividades primarias (exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento) y para la inversión extranjera, incluso con la posibilidad de que los conflictos puedan ser resueltos «mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitrajes».

Delcy Rodríguez presentó la reforma días después del ataque militar en el que Estados Unidos capturó al mandatario Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y de que Trump asegurara que la venta de petróleo venezolano se hará bajo la tutela de su país, que este mes cerró un acuerdo con Caracas por 500 millones de dólares. EFE

sc/bam/gpv

(foto) (video)