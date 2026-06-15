Venezuela anuncia reactivación de obras en central hidroeléctrica tras convenio con IMPSA

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Caracas, 15 jun (EFE).- Venezuela informó este lunes de la reactivación de las obras en la central hidroeléctrica Tocoma, en el estado Bolívar (sureste, fronterizo con Brasil), luego de que el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, firmara un acuerdo con la multinacional de origen argentino IMPSA para la culminación de este proyecto.

El objetivo es incorporar 2.640 megavatios al sistema eléctrico nacional con el montaje de 10 unidades generadoras, indicó el Ministerio de Comunicación.

Según una nota oficial, los trabajos en esta infraestructura estratégica sobre el río Caroní se llevarán a cabo por etapas, con un plazo estimado de 14 a 19 meses para «completar las fases iniciales de construcción y acoplamiento técnico en la región».

La culminación de la central hidroeléctrica «representa un avance histórico en la estabilización del suministro de energía, impactando directamente en la capacidad de distribución y en la disminución de los planes de administración de carga en todo el país», agregó el ministerio.

La construcción de Tocoma, que forma parte del complejo hidroeléctrico de Guayana junto con las centrales Guri, Macagua y Caruachi, comenzó en 2007, durante el Gobierno del entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013), y estaba previsto que concluyera en 2014, según la ONG Transparencia Venezuela.

Sin embargo, las obras se paralizaron con un 87,19 % de avance, asegura la organización.

Venezuela sufre desde hace años fallas en el suministro eléctrico, sobre todo en regiones alejadas de Caracas, de las que el chavismo ha responsabilizado a las sanciones extranjeras, principalmente las estadounidenses, mientras que la oposición y expertos aseguran que es el resultado de la corrupción y la falta de mantenimiento, entre otros factores.

Rodríguez, quien busca recuperar el sector con inversión privada y extranjera, informó el sábado de un «acuerdo histórico» con IMPSA para terminar Tocoma.

El Gobierno venezolano creó recientemente una comisión que se encargará de la selección de contratistas en el sector eléctrico, controlado por el Estado.

Un decreto firmado por el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, establece la conformación del grupo «con carácter permanente a fin de llevar a cabo los procedimientos de selección de contratistas para la ejecución de obras, adquisición de bienes o prestación de servicios» en el sector.

El pasado 2 de junio, el Parlamento aprobó un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico que busca propiciar las inversiones privadas.

Este lunes, los diputados opositores de la fracción Libertad exigieron al ministro de Energía Eléctrica información sobre el estado real del sistema y pidieron que esa propuesta de reforma sea ampliamente debatida. EFE

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