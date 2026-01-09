Venezuela anuncia un «proceso exploratorio de carácter diplomático» con Estados Unidos

1 minuto

Caracas, 9 ene (EFE).- Venezuela anunció este viernes el inicio de un «proceso exploratorio de carácter diplomático» con EE.UU., orientado al «restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países» y para abordar las consecuencias de la «agresión y del secuestro» del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, capturados el pasado sábado en una operación militar estadounidense, según un comunicado difundido por la Cancillería.EFE

rbc/lb/rf