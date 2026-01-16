Venezuela anuncia una «revisión y adecuación» de la Fuerza Armada tras el ataque de EE.UU.

1 minuto

Caracas, 16 ene (EFE).- El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó este viernes de una «revisión y adecuación» en la Fuerza Armada luego de los ataques de Estados Unidos el 3 de enero en suelo venezolano, en el que murieron 47 militares venezolanos y fueron capturados el mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

En un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Padrino López hizo un llamado a «levantarse en medio de las calamidades, de las amenazas militares» y de la que describió como una «nueva situación geopolítica que se ha instalado en el mundo a propósito de la agresión contra Venezuela». EFE

