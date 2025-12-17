Venezuela asegura que exportación de crudo continúa con «normalidad» tras bloqueo de Trump

Venezuela aseguró el miércoles que sus exportaciones de crudo se mantienen «con normalidad» tras el anuncio del presidente Donald Trump de un bloqueo a todos los buques petroleros sancionados que lleguen o salgan del país.

El gobierno de Venezuela, con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, calificó la declaración de «irracional» y de «grotesca amenaza», al tiempo que la fuerza armada condenó igualmente el anuncio.

Estados Unidos arreció su campaña contra el presidente Nicolás Maduro, a quien tilda de líder de un cartel del narcotráfico y cuyo mandato desconoce. Washington apoya la campaña de la nobel de la Paz, María Corina Machado, que denuncia un fraude en las elecciones de 2024.

Machado llegó a Oslo el 11 de diciembre, un día después de la ceremonia de entrega del Nobel que su hija recibió en su nombre. La líder opositora había pasado más de un año en la clandestinidad en Venezuela.

Pero este miércoles abandonó Oslo, según un cercano colaborador que no indicó aún su nuevo destino.

– Sanciones –

Trump sostuvo que la medida de bloqueo se mantendrá hasta que Venezuela devuelva el petróleo que a su juicio le robó a Estados Unidos.

La estatal Petróleos de Venezuela informó en tanto «que las operaciones de exportación de crudo y derivados se desarrollan con normalidad».

«Los buques petroleros vinculados a las operaciones de PDVSA continúan navegando con pleno aseguramiento, respaldo técnico y garantías operativas», refirió la compañía en un comunicado. «Ninguna de estas agresiones ha logrado mellar la capacidad operativa ni la determinación de la fuerza laboral de PDVSA», agregó.

Trump impuso un embargo al crudo de Venezuela en 2019 durante su primer mandato, parte de una batería de sanciones que buscaron, sin éxito, la caída de Maduro.

Irán, aliado de Maduro junto con Rusia, China y Cuba, denunció el miércoles el «robo a mano armada en el mar» del petrolero.

«Estas posturas y acciones son claras manifestaciones de una política basada en el uso de la fuerza y en el acoso sistemático», dijo la cancillería iraní en un comunicado.

El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, expresó el miércoles el rechazo de Pekín «a toda forma de acoso» contra Venezuela, en una llamada a su par venezolano Yvan Gil.

La mayoría de las exportaciones de crudo venezolano van a parar a China.

Venezuela produce 1 millón de barriles diarios (bd) y estima alcanzar 1,2 millones al final del año.

Los precios del crudo registraron un alza el miércoles tras el anuncio de Trump.

– «No nos intimidan» –

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, afirmó por su parte que Venezuela no caerá «en provocaciones».

«Le decimos al gobierno norteamericano y a su presidente que no nos intimidan sus burdas y soberbias amenazas», dijo acompañado del alto mando militar.

Trump ordenó un despliegue militar en agosto en el Caribe y el Pacífico con el argumento de combatir el narcotráfico, aunque Maduro insiste que el objetivo es su derrocamiento y apropiarse de las riquezas venezolanas.

Este miércoles, la embajada de Estados Unidos en Ecuador dio la «bienvenida» a tropas de ese país que se despliegan en el puerto de Manta para una «operación temporal» contra el narcotráfico.

Militares estadounidenses incautaron el 10 de diciembre un buque cisterna que estaba sancionado por el Departamento del Tesoro, y que acababa de zarpar de Venezuela cargado de petróleo.

Estados Unidos se quedó con el buque y su carga, estimada entre 1 y 2 millones de barriles de crudo. El gobierno de Maduro lo calificó de «robo descarado» y acusó a Trinidad y Tobago de ayudar en la incautación.

– «Salvavidas» –

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, llamó más temprano el miércoles a la ONU a asumir su papel y «evitar cualquier derramamiento de sangre» en Venezuela.

«No se le ha visto (a Naciones Unidas). Que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos», afirmó la mandataria izquierdista al comentar en rueda de prensa la nueva medida de presión de Trump sobre Venezuela.

En cuanto a las implicaciones para Venezuela, a corto plazo un menor envío de petróleo «cortaría un salvavidas clave para la economía», indicó la firma Capital Economics.

«El impacto a mediano plazo dependerá en gran medida de cómo evolucionen las tensiones con Estados Unidos y de cuáles sean los objetivos de la administración estadounidense en Venezuela», advirtió la consultora en un reporte este miércoles.

