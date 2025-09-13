Venezuela asegura que un «destructor» de EEUU abordó de manera «ilegal» a una embarcación

Caracas, 13 sep (EFE).- El Gobierno de Venezuela aseguró este sábado que un «destructor» de Estados Unidos abordó de manera «ilegal» y ocupó durante ocho horas una embarcación venezolana con «nueve pescadores» a bordo, con la intención de justificar «una escalada bélica» en el Caribe.

«El día de ayer una embarcación de pesca atunera venezolana (…) fue de manera hostil abordada por una unidad de la Marina de guerra de los Estados Unidos, una unidad militar (…), el destructor Jason Dunham, matrícula DDG-109, equipado con importantes armas, misiles, hombres, efectivos militares con armas de guerra», afirmó el canciller venezolano, Yván Gil, en una declaración transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).EFE

rbc/lb/psh

(vídeo)