Venezuela aumenta a 94 el número de campamentos para personas sin casa tras los terremotos

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Caracas, 11 jul (EFE).- Venezuela aumentó de 89 a 94 el número de campamentos transitorios para las miles de personas que se quedaron sin vivienda como consecuencia de los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, que dejaron al menos 4.118 muertos y 16.740 heridos, según un balance oficial actualizado este sábado.

Hasta la fecha, 18.437 personas se encuentran en estos centros instalados en Caracas -donde se está restringiendo el acceso a la prensa-, el vecino estado Miranda y la devastada región costera de La Guaira, la más afectada por los sismos, indicó el vicepresidente del área social, el chavista Héctor Rodríguez, en su canal de Telegram.

Del total, 6.133 personas están en 40 campamentos en Caracas, 10.981 en 28 instalados en La Guaira y 1.323 personas en 26 centros transitorios en Miranda, según el también ministro de Educación.

Seis de los campamentos en La Guaira están en proceso de ampliación, agregó Rodríguez.

Se prevé que este sábado comience un censo biométrico de las miles de personas que se quedaron sin vivienda y «conocer a detalle la situación de cada una» de ellas, anunció el viernes la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien explicó que el registro se llevará a cabo a través de un sistema de lector de huella, sin dar mayores detalles.

El subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, dijo esta semana a EFE desde La Guaira que el plan del Gobierno venezolano, apoyado por Naciones Unidas, consiste, entre otros, en llevar al país viviendas prefabricadas para poder solucionar el problema habitacional.

Fletcher aseguró que la organización multilateral ya está «recaudando dinero» para la puesta en marcha del plan.

La mandataria venezolana ha informado de conversaciones con países como EE.UU. y Brasil e instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial para adelantar el proceso de recuperación tras los terremotos. EFE

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