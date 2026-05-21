The Swiss voice in the world since 1935

Venezuela autoriza a EEUU a realizar simulacro de evacuación ante contingencias en Caracas

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Caracas, 21 may (EFE).- Venezuela informó este jueves que autorizó a Estados Unidos a realizar el próximo sábado «un simulacro de evacuación ante eventuales situaciones médicas o contingencias catastróficas» que incluirá el sobrevuelo de dos aeronaves en Caracas.

En un comunicado oficial, el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que el simulacro solicitado por la embajada estadounidense en Caracas forma parte de «los protocolos regulares de seguridad y protección diplomática». EFE

csm/bam/cpy

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR