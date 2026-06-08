Venezuela buscará en Montevideo una plaza en la repesca del Mundial

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Montevideo, 8 jun (EFE).- La selección femenina de Venezuela se enfrentará este martes a Uruguay, en un encuentro enmarcado en la última jornada de la Liga de Naciones, con la misión de sellar una plaza en la repesca del Mundial de Brasil 2027.

Ya eliminada, la Celeste se despedirá en el histórico estadio Centenario y buscará hacerlo con una victoria que le permita al menos escalar una posición en la clasificación, aunque para eso depende de otros resultados.

Tras tener fecha libre, la selección de Venezuela saltará al campo sabiendo que un buen resultado la acercará a la próxima Copa del Mundo, a la que, días atrás, se clasificaron de forma directa Argentina y Colombia.

Tercera en la clasificación con once unidades, la Vinotinto tiene los mismos puntos que Ecuador y aventaja por uno a Paraguay y Chile y por tres a Perú.

Ya con sus ocho encuentros disputados, Chile no tiene opciones de escalar en la clasificación, mientras que los demás equipos buscarán hacerlo en sus respectivos encuentros.

Ecuador recibirá a Argentina, Paraguay jugará en casa frente a Colombia y Perú será local ante Bolivia.

Con la mira puesta en su último encuentro, el entrenador Ricardo Belli apostaría por un once liderado por Deyna Castellanos, la futbolista venezolana del estadounidense Portland Thorns con pasado en Atlético de Madrid y Manchester City.

También estarían en el once inicial las jugadoras del español UDG Tenerife Nayluisa Cáceres y Bárbara Martínez, la centrocampista de América de Cali Génesis Flórez y la atacante de Boston Legacy Bárbara Olivieri.

Del otro lado, Uruguay podría tener cambios respecto del once con el que perdió por 1-0 frente a Colombia en el duelo que marcó su eliminación de la próxima Copa del Mundo.

En ese sentido, Belén Aquino y Sofía Oxandabarat son opciones para retornar al once inicial de un equipo que tiene como figura a la goleadora Esperanza Pizarro.

– Alineaciones probables:

Uruguay: Agustina Sánchez; Yannel Correa, Stephanie Lacoste, Fátima Barone Ángela Gómez; Ximena Velazco, Karol Bermúdez, Pamela González; Esperanza Pizarro, Belén Aquino y Wendy Carballo.

Seleccionador: Ariel Longo.

Venezuela: Nayluisa Cáceres; Bárbara Martínez, Raiderlin Carrasco, Verónica Herrera, Yénifer Giménez; Daniuska Rodríguez, Gabriela García, Dayana Rodríguez, Deyna Castellanos, Génesis Flórez, Bárbara Olivieri y Enyerliannys Higuera.

Seleccionador: Ricardo Belli.

Árbitro: La peruana Milagros Arruela.

Hora: 20:00 hora local (23:00 GMT)

Cancha: Estadio Centenario de Montevideo. EFE

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