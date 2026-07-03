Venezuela condecora a 150 españoles que han ayudado en labores de rescate tras terremotos

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Caracas, 3 jul (EFE).- El Gobierno de Venezuela ha condecorado a 150 brigadistas y rescatistas españoles que han participado en las labores de búsqueda y salvamento de personas que quedaron atrapadas tras el doble terremoto del 24 de junio en el país sudamericano.

«Fueron distinguidos con una orden especial, mientras que a los miembros de las unidades caninas se les impuso la condecoración ‘Héroes caninos de Venezuela'», indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España en una nota de prensa de este viernes.

El embajador Álvaro Albacete recibió, en nombre del Gobierno de España, «una medalla y una carta en la que se reconoce el compromiso y apoyo de España a Venezuela ante los seísmos del 24 de junio».

Albacete destacó «el compromiso, la entrega y la dedicación de cada uno de estos profesionales en la tarea de ayudar a salvar vidas en Venezuela, y expresó el compromiso de España a mantener el apoyo en el proceso de construcción», subrayó la nota.

Al acto acudieron el ministro de Defensa de Venezuela, Gustavo González López, y el canciller venezolano, Yván Gil.

Empresas, entidades e instituciones se han volcado desde España para ayudar a los damnificados por los terremotos en Venezuela y hasta el momento se han recaudado más de 10 millones de euros (unos 11,4 millones de dólares), se han fletado varios aviones con ayuda humanitaria y se continúa con la recogida de material de primera necesidad.

Entre los organismo públicos destaca el Ministerio de Asuntos Exteriores, organismo que ha movilizado un millón de euros (1,1 millones de dólares) en ayuda de emergencia a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

El número de fallecidos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos en la zona norte de Venezuela el pasado 24 de junio asciende a al menos 2.595, mientras que la cantidad de heridos es de 12.400, según las cifras oficiales más recientes. EFE

rbc/mra