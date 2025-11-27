Venezuela condecora a miembros de la fuerza aérea en medio de la «amenaza imperialista»

3 minutos

Caracas, 27 nov (EFE).- El Gobierno de Venezuela condecoró este jueves a miembros de la Aviación Militar Bolivariana (AMB) en medio de la «amenaza imperial», en referencia al despliegue naval y aéreo que mantiene Estados Unidos en el mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

«Recibir una condecoración en medio de estas circunstancias, en medio de la amenaza imperialista, en medio de la coyuntura nacional más aguda en los últimos 100 años, es una hazaña de ustedes, felicitaciones en nombre del pueblo de Venezuela», dijo el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, en el acto de celebración del 105 aniversario de la fundación de la AMB.

Luego de entregar estas distinciones, la institución militar llevó a cabo un ejercicio de maniobras terrestres y aéreas, en el que los funcionarios simulaban la intercepción de un avión que ingresó al territorio venezolano sin el debido permiso.

«La Aviación Militar Bolivariana se encuentra comprometida con los más elevados intereses nacionales, objetivos fundamentales y lineamientos que el Gobierno bolivariano ha establecido como estrategia para el crecimiento, sustentabilidad, sostenibilidad de nuestro pueblo», indicó el presentador del acto al inicio de la maniobra, en la base aérea militar de Maracay, capital del estado Aragua (norte).

Este jueves, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo estar confiado en la victoria en caso de que su país se declare como «república en armas», en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, y pidió a la fuerza aérea estar «alertas y listos».

El lunes, el Departamento de Estado de EE.UU. designó al denominado Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero, que la Administración de Donald Trump asegura que lidera Maduro junto con altos mandos del Ejército y el Gobierno venezolano, aunque Caracas ha advertido que se trata de un «invento».

A este escenario de tensiones se ha sumado desde el pasado sábado una crisis de conectividad aérea en Venezuela por la cancelación de vuelos internacionales, luego de que EE.UU. instara a «extremar la precaución» al sobrevolar el territorio de este país y el sur del Caribe ante lo que considera «una situación potencialmente peligrosa» en la zona.

Caracas revocó este miércoles las concesiones a las compañías Iberia, TAP, Turkish Airlines, Avianca, Latam Colombia y Gol, que suspendieron sus vuelos después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. instara a «extremar la precaución» al sobrevolar territorio venezolano y el sur del Caribe en medio de la movilización militar ordenada por Washington.EFE

sc/lb/nvm

(video)