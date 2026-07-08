Venezuela condecora a rescatistas de la Unión Europea y de México tras el doble terremoto

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Caracas, 9 jul (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, condecoró este miércoles a rescatistas de la Unión Europea (UE) y del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional de México que participaron en las labores de salvamento de los terremotos de hace dos semanas, que causaron al menos 3.685 muertos y 16.740 heridos.

La mandataria, acompañada por el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y el canciller venezolano, Yván Gil, entregó la medalla Héroes de Venezuela a los rescatistas, según transmitió el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En el acto estuvo presente el embajador de México en Venezuela, Leopoldo de Gyvés de la Cruz.

El despliegue de 3.000 rescatistas internacionales ha permitido salvar con vida a 14 personas que quedaron atrapadas bajo los escombros tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio, confirmó a EFE el equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres (Undac).

En su último balance, el Ejecutivo venezolano indicó que en total unas 6.462 personas han sido rescatadas.

El doble terremoto de Venezuela es el más mortífero que ha experimentado el país en el último siglo.

Los recientes temblores afectaron a Caracas y a otros seis estados del norte del país, de los cuales el más afectado ha sido La Guaira.

Países como Francia, Portugal y China continúan enviando ayuda humanitaria a Venezuela, donde un retén de doscientos mineros se ha sumado a las labores de búsqueda y se afana en recuperar los cuerpos de las víctimas del doble terremoto que sacudió el norte del país hace trece días. EFE

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