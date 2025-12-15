Venezuela condena el atentado contra un acto festivo de la comunidad judía en Australia

Caracas, 15 dic (EFE).- El Gobierno de Venezuela expresó este lunes su «más firme condena» al atentado contra un acto festivo de la comunidad judía en la popular playa de Bondi, en el este de Sídney (Australia), que dejó al menos 16 muertos, incluido un presunto atacante, el tiroteo más grave del país en las últimas tres décadas.

En un comunicado, la Administración de Nicolás Maduro envió «sus sinceras condolencias y solidaridad con la comunidad judía, que han sido víctimas de este horrendo atentado, en medio de una celebración religiosa».

«Ninguna forma de violencia contra la población civil puede ser justificada, sin importar su motivación, origen o contexto. Los actos de odio, intolerancia y terrorismo constituyen graves violaciones a los principios del derecho internacional y a los valores fundamentales de la humanidad», afirmó.

El tiroteo se produjo el domingo, cuando dos hombres armados con rifles abrieron fuego contra la multitud congregada en el parque Archer, junto a la popular playa de Bondi, una de las más concurridas y turísticas del país.

En el lugar se celebraba un acto por el inicio de la festividad judía de Janucá, al que asistían cerca de un millar de personas, según confirmó la Policía de Nueva Gales del Sur, donde se encuentra Sídney.

Tras los primeros disparos, agentes policiales acudieron rápidamente al lugar y se produjo un intercambio de fuego en el que dos policías resultaron heridos. Uno de los atacantes, un hombre de 50 años, murió tras ser abatido por la policía, mientras que el segundo, su hijo de 24 años, fue trasladado al hospital bajo custodia policial con heridas críticas, aunque estables.

Catorce personas murieron en el lugar de los hechos y otras dos fallecieron posteriormente en el hospital, con edades comprendidas entre los 10 y los 87 años. Entre ellas se encuentra una niña de 10 años, un rabino nacido en Reino Unido, un oficial de policía retirado, un superviviente del Holocausto y un ciudadano francés.EFE

