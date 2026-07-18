Venezuela confiere máximo reconocimiento a República Dominicana por auxilio en terremotos

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Santo Domingo, 17 jul (EFE).- El Gobierno de Venezuela confirió a la República Dominicana la Orden Héroe de Venezuela en su primera clase, “máximo reconocimiento de la nación a la entrega, nobleza y heroísmo de quienes, desafiando toda dificultad, consagran su labor a la asistencia y ayuda humanitaria en nuestro territorio”, informó este viernes el Palacio Nacional.

La misma fue otorgada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien, a través de una misiva dirigida al presidente Luis Abinader, agradeció la «invaluable» contribución del Gobierno dominicano ante los devastadores terremotos que afectaron ese país el pasado 24 de junio.

“La oportuna, decidida y generosa asistencia humanitaria ofrecida por su Gobierno constituye una muestra inequívoca de los lazos de amistad, respeto mutuo y cooperación que unen a nuestras naciones”, reza el documento de Rodríguez dirigido a Abinader.

Es, además, en momentos de adversidad, cuando la solidaridad y cooperación internacional adquieren un significado aún mas profundo, destaca Rodríguez en el escrito.

La entrega de la medalla tuvo lugar al concluir el acto encabezado por el presidente Luis Abinader de imposición de la Medalla “Reconocimiento al Mérito” del Ministerio de Defensa en su Distintivo Verde al Valor de la Solidaridad, al personal que participó como rescatista en la misión humanitaria “Quisqueya Solidaria 2026”, desarrollada en Venezuela tras los referidos terremotos.

Allí se realzó la «destacada labor humanitaria, profesionalismo, espíritu de sacrificio, valentía y solidaridad del equipo», trabajando de manera ininterrumpida en operaciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, asistencia a las víctimas y apoyo a las autoridades locales, contribuyendo a salvar vidas.

“Estos son héroes dominicanos que fueron a servir a un país que estaba en necesidad. Podemos decir que están preparados, los hemos formado bien, y tienen cada vez mayor experiencia para atender situaciones como esta”, dijo el jefe de Estado luego de iniciar sus palabras con un extendido aplauso.

En nombre del pueblo dominicano, Abinader compartió el sentimiento de orgullo, eterna gratitud, respeto y compromiso por la labor realizada. “Ustedes colocaron bien alta la bandera dominicana en ese pueblo hermano, ante esa tragedia”.

Asimismo, envió palabras de agradecimiento al personal médico que se encuentra trabajando en uno de los hospitales provisionales instalados en la zona afectada de Venezuela, por su dedicación y entrega en favor de quienes lo necesitan.

La actuación de los rescatistas dominicanos fue ampliamente valorada por su entrega, disciplina, preparación técnica y capacidad de respuesta, evidenciando el nivel alcanzado por el sistema dominicano de respuesta a emergencias.EFE

rsl