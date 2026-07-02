Venezuela continúa las labores de rescate y desescombro ocho días después de los sismos

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La Guaira (Venezuela), 2 jul (EFE).- En las calles solitarias y en ruinas de La Guaira, el epicentro de la devastación del doble terremoto del pasado miércoles en Venezuela, continúan este jueves las labores de rescate y desescombro mientras miles de personas acampan en refugios y a la intemperie.

Los equipos de rescatistas internacionales proseguían las operaciones de salvamento después de que el rescate del venezolano Hernán Gil por la mañana llenara de esperanza a los afectados a pesar de que las probabilidades de sacar a alguien más con vida disminuyen según pasan las horas.

El vigilante de 43 años fue rescatado tras ocho días bajo los escombros de un edificio por un dispositivo de más de 72 horas en el que participaron más de 100 rescatistas internacionales en la costera urbanización de Playa del Mar.

Los 3.000 rescatistas internacionales desplegados y coordinados por la ONU han conseguido salvar a 13 personas con vida en la semana de operaciones sobre el terreno tras los terremotos que han provocado 2.295 fallecidos y 11.267 heridos, según los datos del Gobierno del miércoles.

En las fachadas de las casas derruidas a lo largo del estado de La Guaira se pueden leer frases pintadas con mensajes como: «Estamos vivos», «Familia completa» o «Estamos en Caracas», mientras la autoridades han dejado marcas en los edificios y casas para señalar si son habitables o no.

Después de ocho días, el comerciante Joel Sojo Sánchez, 57 años, se encontraba hoy en una plaza de La Guaira esperando donativos de particulares para llevar a las comunidades más alejadas del estado que sufrieron menos daños, pero que también necesitan alimentos e insumos.

La destrucción de muchas vías hace muy complicado el acceso a algunas poblaciones.

«Necesitamos ayuda más allá de Tanaguarena, Quebrada Seca, Osma, Oritapo, Todasana. En esa comunidad en sí no afectaron, pero la gente está como desesperada pidiendo ayuda porque no hay alimentación», indicó.

«Gracias a Dios, a las ayudas internacionales que nos han metido la mano y a -el presidente salvadoreño, Nayib- Bukele. A ese tenemos que hacerle una estatua aquí en Venezuela cuando sea la nueva recuperación del estado de La Guaira porque La Guaira es un desastre, (..) no vimos recurso del Gobierno», dijo.

Miles de personas siguen acampando a la intemperie y otras cocinan en la calle frente a sus casas dañadas mientras sigue llegando la ayuda ciudadana, especialmente ropa, que se deposita en montones en el suelo.

Las agencias de la ONU han puesto en marcha tres refugios a lo largo de La Guaira para miles de personas, que según dijo hoy a EFE una portavoz de la Organización Internacional de Migraciones, tienen previsto estar en funcionamiento en una primera fase durante un mes, pero depende de cómo transcurra la situación.

El Gobierno de Venezuela ha cifrado en 12.841 las personas que han perdido su vivienda y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometió el lunes que antes de que finalice el año habrá nuevas viviendas para quienes hayan perdido sus hogares.

Por su parte, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) cifró en cerca de 16.000 las personas que han debido buscar un lugar alternativo para vivir, y este martes dijo que no todas lo han conseguido y deben permanecer en las calles.

Las autoridades de Venezuela no han actualizado de momento este jueves las cifras de muertos y afectados, pero se espera que Delcy Rodríguez comparezca antes los medios a las 19.00 hora local (23.00 GMT). EFE

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