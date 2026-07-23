Venezuela convoca a familiares de niños desaparecidos para identificar 38 cuerpos

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Caracas, 23 jul (EFE).- El Gobierno de Venezuela convocó este jueves a los familiares de niños desaparecidos tras el doble terremoto del pasado 24 de junio para hacer pruebas de verificación que ayuden a identificar 38 cuerpos que se mantienen en la morgue habilitada en el puerto de La Guaira.

«Con el fin de llevar a cabo las labores de reconocimiento con el respeto y la sensibilidad que la situación amerita, los familiares deberán presentarse para facilitar los procesos de verificación fotográfica y las experticias antropológicas y odontológicas necesarias», indicó el Ministerio de Interior y Justicia en un comunicado publicado en Instagram.

El proceso, coordinado por el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), se llevará a cabo en la sede habilitada en Bolipuertos Los Silos, en La Guaira, el estado más afectado por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5.

Además, dijo que actualmente se encuentran 38 cuerpos de niños y adolescentes que no han sido reclamados por sus familiares.

El martes, el Senamecf convocó a la toma voluntaria de muestras de ADN para identificar a los fallecidos del doble terremoto, que deja al menos 5.398 muertos, según el último balance oficial del miércoles.

El objetivo es «lograr la identificación de las víctimas mediante comparaciones científicas de perfiles genéticos y brindar certeza y paz a las familias», de acuerdo a un comunicado del Ministerio de Interior.

El doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido hace un mes en Venezuela dejó 16.740 heridos y a 17.907 personas sin vivienda, ademas de unos 856 edificios afectados y 190 colapsados, según el último balance difundido.

Las autoridades de Venezuela no ofrecen cifras de desaparecidos, pero la iniciativa ciudadana ‘Desparecidos Terremoto Venezuela’, una web donde se reportan a personas en paradero desconocido tras los terremotos, registra a 29.500 personas a las que no se han podido contactar.

El número de desaparecidos por los terremotos podría ascender a 50.000, según cifras no confirmadas que recibió la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en junio pasado.

Víctimas sin identificar del doble terremoto están siendo enterradas en un cementerio municipal del estado La Guaira. EFE

sc/raa