Venezuela convoca para abril elecciones legislativas y regionales, en medio de llamados al boicot

Venezuela fijó para el 27 de abril elecciones legislativas y regionales, anunció este lunes la autoridad electoral, mientras la líder opositora María Corina Machado llama a boicotear cualquier votación en el país tras denunciar un fraude en la reelección del presidente Nicolás Maduro en 2024.

Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), anunció la fecha de los comicios este lunes al leer un comunicado en la televisión estatal.

Acusado de favorecer al gobernante chavismo, el CNE no ha publicado todavía un escrutinio detallado de las presidenciales del pasado 28 de julio, en las que proclamó a Maduro reelecto para un tercer período consecutivo (2025-2031). La oposición publicó en una web copias de actas de las máquinas de votación con las que reclama un triunfo del exiliado Edmundo González Urrutia sobre el mandatario izquierdista.

Los partidos políticos y los candidatos que postulen en los comicios de abril «deben suscribir un documento comprometiéndose a respetar y a acatar todos los eventos concernientes a la elección» y «los resultados emitidos», advirtió de antemano Amoroso.

Ya el pasado 19 de enero, reiterando la reivindicación de una victoria de González Urrutia en las urnas, Machado llamó a la oposición a boicotear futuras elecciones.

«Las elecciones fueron el 28 de julio. Ese día el pueblo eligió (…). El resultado debe y va a ser respetado. Hasta que ese resultado no entre en vigor, no procede participar en elecciones de ningún tipo. Ir a votar una y otra vez sin que se respeten los resultados no es defender el voto, es desvirtuar el voto popular», dijo Machado en un video que divulgó en redes sociales.

Maduro, quien asumió el poder en 2013 tras la muerte del líder socialista Hugo Chávez, se juramentó el 10 de enero en medio de cuestionamientos en la comunidad internacional. Estados Unidos, la Unión Europea y la mayor parte de los países de América Latina desconocen su reelección.

«Hay quienes le tienen miedo a las elecciones, pero los chavistas estamos listos», expresó este lunes en una rueda de prensa Diosdado Cabello, ministro de Interior y número dos del partido de gobierno.

Protestas postelectorales dejaron 28 muertos y casi 200 heridos, así como más de 2.400 arrestos. Cerca de 1.800 de los detenidos han sido excarcelados.

El 27 de abril se escogerán los 277 diputados de la unicameral Asamblea Nacional, así como gobernadores y alcaldes.

Maduro también ha propuesto una reforma constitucional. No se conocen detalles del proyecto.

– González Urrutia a Ecuador y Perú –

González Urrutia, quien se asiló en España en septiembre tras una orden de arresto en su contra, sigue buscando apoyo en una larga gira internacional.

El opositor, un diplomático de 75 años que se postuló a las presidenciales venezolanas a última hora con apoyo de la vetada Machado y que sostiene que obtuvo 70% de los votos, se reunirá el martes en Quito con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, informó el gobierno ecuatoriano en un comunicado.

Ecuador expresó «su compromiso con la democracia y los valores que la sustentan, así como su rechazo a la dictadura de Nicolás Maduro».

Después, en una siguiente escala, González Urrutia tiene previsto llegar el miércoles a Perú, donde será recibido por la presidenta Dina Boluarte.

El gobierno peruano manifestó en un comunicado, en la línea del ecuatoriano, su «firme compromiso con la promoción y recuperación de la democracia en Venezuela».

Durante su gira, González ha visitado también, entre otros países, Argentina, Uruguay, Panamá, República Dominicana y Costa Rica, además de Estados Unidos.

Después de que el opositor acudiera a la toma de posesión de Donald Trump para un segundo período en la Casa Blanca, el nuevo jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, lo calificó como «presidente legítimo de Venezuela».

Durante su gobierno anterior, Trump tampoco reconoció a Maduro al tildar de fraudulenta su primera reelección y consideró en 2019 al jefe del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, «presidente interino» de Venezuela. Impuso a la vez una amplia batería de sanciones, incluido un embargo petrolero, en una fallida estrategia de presión para intentar provocar la caída del gobernante chavista.

Maduro se ha referido a González Urrutia como «Guaidó 2.0».

