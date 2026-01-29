Venezuela creará la oficina para la defensa y seguridad cibernética tras ataque de EE.UU.

Caracas, 28 ene (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles la creación de una oficina para la defensa y seguridad cibernética del país, tres semanas después del ataque de EE.UU. en el que fue capturado el mandatario Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores.

En un acto en el que fue reconocida como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la mandataria encargada indicó que esta comisión será dirigida por la ministra de Ciencia y tecnología, Gabriela Jiménez, y estará adscrita al consejo de vicepresidentes.

«De los infortunios debemos aprender, debemos entender», afirmó durante su discurso en la Academia Militar en Caracas, que fue transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En ese contexto, Rodríguez fijó un lapso de cien días para «tener los lineamientos» del nuevo «sistema defensivo», y pidió «máxima cooperación» y «máximo desempeño» a Jiménez, así como al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y al ministro de Interior, Diosdado Cabello, quienes declararon a Rodríguez la lealtad y subordinación de los cuerpos policiales y la fuerza armada, respectivamente.

«Hoy nos convertimos en una fuerza arrolladora para alcanzar la libertad» de Maduro y Flores, añadió.

La líder chavista felicitó igualmente a la fuerza armada y al alto mando militar por su desempeño durante el ataque estadounidense.

«Aquí nadie se rindió, aquí estuvimos en combate», aseguró.

Más temprano, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo ante el Congreso de su país que la Administración de Donald Trump no está preparando, ni tiene intención de ejecutar un nuevo ataque en territorio venezolano, pero no descartó «el uso de la fuerza» para obligar al Gobierno interino chavista a colaborar.

Rodríguez asumió como encargada las funciones del Ejecutivo el pasado 5 de enero, cuando fue juramentada por su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en cumplimiento de una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La mandataria encargada ha señalado que el país comienza un nuevo «momento político» y ha anunciado un proceso «exploratorio» para retomar las relaciones con Estados Unidos, que incluye la venta de crudo venezolano.

Trump ha exigido, por su parte, «acceso total» al petróleo de Venezuela, y recientemente afirmó que el Gobierno encargado de Rodríguez ha demostrado un «liderazgo muy fuerte». EFE

