Venezuela critica que «el imperialismo» no envíe barcos para afrontar la crisis climática

Belém (Brasil), 7 nov (EFE).- El canciller venezolano, Yván Gil, criticó este viernes que «el imperialismo» no envíe barcos para «reparar los daños del cambio climático», sino para «asediar» a países «soberanos» como Venezuela, en un contexto en el que el Gobierno de Nicolás Maduro denuncia como «amenaza» el despliegue naval y aéreo de Estados Unidos en el mar Caribe.

En la ciudad brasileña de Belém, donde tiene lugar la cumbre de líderes en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), Gil culpó al modelo «capitalista salvaje» de los efectos de la crisis climática como «el deshielo, la desertificación, la pérdida de suelo fértil, las olas de calor y el frío extremo».

«Un imperialismo voraz y hambriento de petróleo y recursos que, en lugar de corregirse para frenar el cambio climático, se ha vuelto más feroz e inhumano», dijo.

Gil también indicó que «las grandes corporaciones transnacionales actúan hoy como potencias paralelas que violan el derecho internacional y ocupan territorio soberano con total impunidad».

«El discurso de la transición energética, promovido por las potencias occidentales, es una farsa. No se trata de una transición hacia la sostenibilidad, sino hacia una nueva forma de dominación», añadió.

Por ello, instó al mundo a «construir una verdadera transición energética justa, soberana y humana» y a «unir esfuerzos para descolonizar la economía, la tecnología y la energía», y para «reemplazar el capitalismo depredador por un nuevo sistema basado en la cooperación, la solidaridad y la justicia climática».

Belém, en la Amazonía brasileña, reúne desde el jueves a casi 60 líderes mundiales para la COP30, en plena crisis del multilateralismo y con el planeta cada vez más caliente.

A la cita asisten delegaciones de 143 países, de las que más de un tercio están encabezadas por sus jefes de Estado y de Gobierno, además de representantes de varios organismos internacionales, según fuentes diplomáticas brasileñas. EFE

