Venezuela critica que el alcalde de Panamá diga que rastrea ayuda enviada tras los sismos

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Caracas, 6 jul (EFE).- El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, criticó este lunes que el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, haya afirmado que rastrea la ubicación de la ayuda humanitaria enviada al país suramericano tras el doble terremoto del 24 de junio que dejó, al menos, 3.535 muertos.

«Rechazamos las vulgares y miserables declaraciones del alcalde de Panamá, que le puso un GPS a la ayuda humanitaria, qué miserable, qué miserable, para chequear dónde está», dijo el alto funcionario en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Según el ministro, hay una «campaña desmedida, criminal y miserable de algunos personajillos del mundo de la política que no toman en consideración el desastre» y «disfrazan lo que ellos quieren llamar ayuda al país con métodos para generar» dudas sobre el pueblo venezolano.

«Bueno, todo ladrón sueña que lo están robando», expresó Cabello, quien señaló que Mizrachi estuvo preso en Colombia por un caso de corrupción.

El alcalde panameño explicó el domingo, en declaraciones a EFE, que rastrea con dispositivos electrónicos la ubicación de la ayuda humanitaria para poder rendir cuentas a los ciudadanos que, en un «esfuerzo masivo», la donaron.

La Alcaldía de Panamá colaboró en la recolección de unas 100 toneladas de ayuda humanitaria, de las cuales ya se envió más de la mitad a Venezuela, lo que se suma a otras contribuciones del Gobierno nacional e instituciones públicas panameñas.

Mizrachi indicó que puso ‘AirTags’, unos pequeños dispositivos de rastreo, dentro de «diferentes insumos, desde una caja de pañales, una caja de botellas de agua hasta una caja de detergentes». EFE

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