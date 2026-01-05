Venezuela denuncia «violación flagrante» de carta de la ONU y exige liberación de Maduro

Nueva York, 5 ene (EFE).- El embajador venezolano ante Naciones Unidas, Samuel Moncada, denunció este lunes ante el Consejo de Seguridad la «violación flagrante» de la carta de la ONU y el derecho internacional por parte de Estados Unidos y reivindicó el respeto a la inmunidad de Nicolás Maduro, así como su liberación y retorno.

«Solicitamos primero que se exija al Gobierno de los Estados Unidos de América el respeto pleno de las inmunidades del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, así como su liberación inmediata y su retorno seguro a Venezuela», dijo Moncada en una sesión de emergencia del máximo organismo de la ONU. EFE

