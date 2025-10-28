Venezuela denuncia en la ONU el «bloqueo criminal» de EEUU contra Cuba

Naciones Unidas, 28 oct (EFE).- El representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, denunció este martes en la ONU el «bloqueo criminal» de Estados Unidos contra Cuba y exigió su retirada de la lista de países que promueven el terrorismo.

«Han pasado más de sesenta años desde que se impuso un bloqueo criminal contra la hermana república de Cuba, una nación libre, independiente y soberana», expresó Moncada al comienzo de su intervención en la Asamblea, donde se celebra un debate sobre una resolución contra las sanciones de EE.UU. a la isla.

Moncada subrayó que este bloqueo causa «sufrimientos enormes» en materia de salud, educación, acceso a la energía y alimentos, y supone una «asfixia económica que equivale a la destrucción provocada por una guerra».

«Esta es la verdad que se quiere ocultar cuando llaman a este crimen una simple medida política. Nosotros hablamos con conocimiento de causa, pues somos objetivo de un ataque similar por parte del régimen estadounidense», aseveró.

Se refirió al «sufrimiento del pueblo venezolano» por una política «que ha intentado asesinar a venezolanos por vía del sufrimiento, especialmente durante la pandemia».

Y cargó contra las palabras del representante estadounidense, Mike Waltz, que intervino momentos antes: «Es difícil escuchar (su discurso) cuando nosotros hemos recibido los ataques de esta guerra económica y estamos a punto de recibir ataques militares de su parte».

Moncada se refirió así a los recientes ataques del Gobierno de Donald Trump en el Caribe y el Pacífico, a los que calificó como «asesinatos extrajudiciales» que son «reconocidos con impunidad por parte de sus autores».

En concreto, el Ejército estadounidense asegura que ha hundido diez embarcaciones y 43 vidas en aguas del Caribe y el Pacífico bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

El representante venezolano ante la ONU también exigió la retirada «inmediata» de Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo, una decisión «que carece de base alguna».

«Cuba no patrocina el terrorismo, lo ha padecido de primera mano con sabotajes y operaciones encubiertas patrocinadas por el propio territorio de Estados Unidos», afirmó.

Al igual que Venezuela, otros países como Irak, Singapur, Barbados o Turquía pidieron la salida del país caribeño de esta lista de países, que ha «obstaculizado» las operaciones financieras de Cuba y su comercio internacional, según estas naciones. EFE

