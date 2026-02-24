Venezuela denuncia la apertura forzada de una maleta diplomática en aeropuerto de Panamá

Caracas, 24 feb (EFE).- El Gobierno de Venezuela denunció este martes la apertura forzada de una maleta diplomática venezolana en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, y exigió a las autoridades panameñas cumplir «estrictamente» con las normas que rigen la actividad diplomática y consular.

«Su vulneración sienta un precedente peligroso que afecta la seguridad jurídica de nuestras misiones y atenta contra el derecho a la identidad de la comunidad venezolana residente en territorio panameño», indicó la Cancillería venezolana en un comunicado publicado en Telegram. EFE

