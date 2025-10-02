The Swiss voice in the world since 1935
Venezuela denunciará ante la ONU la «incursión ilegal de aeronaves de combate» de EE.UU.

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Caracas, 2 oct (EFE).- El Gobierno de Venezuela dijo este jueves que denunciará ante el secretario general de la ONU, António Guterres, la «incursión ilegal de aeronaves de combate» de Estados Unidos que, señaló, fueron detectadas este 2 de octubre a unos 75 kilómetros de sus costas, lo que -advirtió- puso «en serio riesgo la seguridad operacional de la aviación civil y comercial» en el Caribe.

En un comunicado, el Ejecutivo de Nicolás Maduro informó que también presentará la denuncia ante el Consejo de Seguridad y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), así como ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), con el fin de que «se adopten las medidas necesarias que impidan la repetición de estas acciones ilegales y peligrosas».EFE

csm/lb/enb

