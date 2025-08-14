The Swiss voice in the world since 1935

Venezuela detiene a cuatro trinitenses y a un venezolano por «tráfico de combustible»

Caracas, 14 ago (EFE).- Militares navales de Venezuela detuvieron a cuatro trinitenses y a un venezolano por presunto «tráfico de combustible», informó este jueves la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

En una publicación de Instagram, la GNB aseguró que los detenidos se encontraban a bordo de una embarcación en la que transportaban tres motores, 3.120 litros de gasolina en 13 recipientes, 70 litros de aceite y dos teléfonos satelitales.

La detención de las cinco personas se hizo tras una «persecución» a 60 millas náuticas de Cabo Codera, en la costa del estado Miranda (norte), según la GNB, que indicó que el caso quedó a la orden de la Fiscalía.

En febrero pasado, militares de Venezuela hallaron una pequeña embarcación abandonada con 3.960 litros de gasolina, en un operativo antidrogas en una región costera del país, informó entonces el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez.

El bote, con tres motores fuera borda, fue hallado en «estado de abandono» por los efectivos durante «labores de patrullaje y escudriñamiento» en el estado Sucre (noreste), y cargaba un total de 18 recipientes plásticos, donde estaba almacenado el combustible, indicó el funcionario a través de X.EFE

rbc/nvm

